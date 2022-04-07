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07.04.2022 в 06:50

США введут санкции против Сбербанка и «Альфа-банка»

В связи с этим приложения финансовых организаций могут исчезнут из App Store и Google Play

Власти США введут блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний США на ведение бизнеса с этими российскими организациями, следует из информации на сайте Белого дома.

В «Сбере» пояснили «Известиям», что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. В «Альфа-банке» добавили, что картами Visa, MasterCard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк, а также сервисы для юридических лиц работают как обычно.

Однако, исходя из опыта ранее введенных санкций, эксперты рынка считают, что приложения, которые скачали через официальные магазины, вскоре могут перестать работать из-за невозможности установки обновлений. В этом случае пользователям техники Apple придется пользоваться мобильным банком через веб-браузеры. В случае с Android ситуация чуть проще: скачать приложение можно будет прямо с сайта банка, минуя Google Play.

В марте из магазина мобильных приложений App Store в России исчезло 7 тыс. приложений. Количество удалений в стране выросло на 105% по сравнению с первыми двумя неделями февраля 2022 года. Ситуация во многом связана с уходом компаний

Альфа-Банк Санкции Сбер
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