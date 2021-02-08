София Иванова и Георгий Лобушкин уходят из «Сбера»

В PR-команде «Сбера» кадровые перестановки. Из компании уходят глава пресс-службы София Иванова, PR-директор экосистемы «Сбера» Георгий Лобушкин и еще несколько человек. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», источник Sostav в банке подтвердил информацию.

Георгий Лобушкин сообщил Sostav, что покидает компанию по собственному желанию. «Вначале хочу просто отдохнуть. А дальше видно будет», — указал он. В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что София Иванова приняла решение продолжить карьеру вне компании. Кто займет их позиции, пока неизвестно.

Спустя некоторое время после публикации, Иванова ответила на запрос Sostav. Она отметила, что уход из компании — ее личное решение. «У каждого из нас свои мотивы. «Сбер» — великая компания, в которой работают самые сильные и профессиональные люди этой страны. Тот бесценный опыт, который я получила в «Сбере», я бы не смогла получить никогда и нигде», — добавила она.

София Иванова возглавила пресс-службу «Сбера» в мае 2020 года. Ранее она три года руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК «Калашников».

Георгий Лобушкин присоединился к команде «Сбера» в августе 2020 года. До своего назначения он возглавлял PR-службу «Ситимобила».