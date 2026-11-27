Платежная система Visa представила обновленную визуальную идентичность, разработанную агентством Base Design. Ребрендинг направлен на то, чтобы сделать бренд более актуальным для молодого поколения, сохранив его узнаваемость.

В рамках проекта дизайнеры выделили букву V из существующего логотипа в самостоятельный символ. Его планируют использовать на банковских картах и цифровых платформах. Также студия разработала новый фирменный шрифт Visa Sans совместно с Displaay Type Foundry. Его скругленные формы отсылают к характерным элементам знака Visa.

Еще одним элементом обновления стала графическая система из цветных прямоугольных блоков, которая будет использоваться в рекламных материалах и коммуникациях бренда. По задумке дизайнеров, она должна адаптироваться к разным форматам — от спортивных мероприятий до B2B-коммуникаций.

При этом основной логотип Visa, представленный в 2021 году, остался без изменений. Как отметили в Base Design, задача заключалась не в повышении узнаваемости компании, а в том, чтобы сохранить ее актуальность для следующего поколения потребителей.

Обновленная айдентика рассчитана в том числе на небольшие точки контакта с аудиторией: оплату картой, кассовые терминалы и онлайн-покупки.