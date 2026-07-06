«Самокат» запустил доставку робокурьерами в Москве

Онлайн-ретейлер «Самокат» тестирует в Москве доставку при помощи робокурьеров. Пользователи могут выбрать один из нескольких способов получения заказа: курьером-партнером, робокурьером или забрать покупки самостоятельно. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Самоката».
Робокурьеры возьмут на себя часть заказов на коротких маршрутах в некоторых районах Москвы. Это позволит эффективнее распределять нагрузку между курьерами-партнерами сервиса и создаст дополнительные возможности для масштабирования.
Робокурьер получил имя Турби. Он наделен дружелюбным характером и чувством юмора, что отражено в коммуникациях.
Особое внимание уделено визуальному образу робота. Благодаря яркому узнаваемому брендингу он привлекает внимание, создает дополнительные точки контакта с сервисом и вдохновляет людей делиться фотографиями и впечатлениями в соцсетях.
Сергей Попов, гендиректор «Самоката»:
Мы видим большой потенциал в развитии автономной доставки как одного из важных элементов городской инфраструктуры будущего. Робокурьеры помогают делать сервис еще более эффективным, а доставку — доступнее для пользователей. При этом нам было важно, чтобы робокурьеры ассоциировались не только с технологичностью и инновационностью, но и создавали эмоциональный пользовательский опыт. Так появился Турби — дружелюбный помощник, который делает взаимодействие с передовыми технологиями более понятным, человечным и запоминающимся. Мы уверены, что для многих пользователей знакомство с Турби станет не только удобным способом получить заказ, но и новым ярким впечатлением, которым захочется поделиться.