РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers за 280 млрд рублей

«Российские железные дороги» объявили о продаже 242,5 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Стартовая стоимость актива составляет 280,8 млрд руб., следует из сообщения на сайте компании.

Объект включает 210 апартаментов, 111 офисных и других нежилых помещений, а также 115 кладовых и около 1,2 тыс. машиномест. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 8 мая. Торги запланированы на 12:00 по московскому времени 21 мая.

РЖД приобрели часть площадей в Moscow Towers в 2024 году, планируя разместить там до 18 тыс. сотрудников. В сделку вошли 359,8 тыс. кв. м, ее организатором выступил ВЭБ.РФ. На фоне обсуждения мер по улучшению финансового положения компании продажа объекта рассматривается как один из способов привлечения дополнительных средств.

В марте 2026 года глава компании Олег Белозеров сообщил, что в 2026 году компания планирует сократить центральный аппарат на 15%, что затронет до 6 тыс. сотрудников.