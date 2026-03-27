Рынок индустрии развлечений в России вырастет до 4,5 трлн рублей к 2030 году

Российский рынок развлечений демонстрирует устойчивый рост, к 2030 году он может достичь 4,5 трлн руб., следует из прогнозов аналитиков Strategy Partners (входит в состав «Сбера»). Данные приводит Forbes. По итогам 2025 года объем рынка составил около 2,8 трлн руб., увеличившись всего на 6% после постковидных 30% в течение нескольких лет.

Однако после периода восстановления рынок постепенно переходит к более умеренной, но стабильной динамике. Эксперты отмечают, что ключевыми факторами роста остаются устойчивый спрос на досуг, цифровизация повседневной жизни и инвестиции в отечественный контент. При этом среднегодовые темпы роста в ближайшие годы составят около 10%, что отражает переход отрасли в фазу зрелости и снижение эффекта «низкой базы», наблюдавшегося ранее.

Структура рынка включает офлайн-развлечения (концерты, кино, музеи), онлайн-сегменты (стриминг, видеоигры, цифровые книги) и гибридные форматы, такие как беттинг и лотереи. Наибольшую динамику показывают цифровые направления — онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и электронные книги, где активно развивается модель подписки.

По подсчетам ICMR (ООО «ГФК-Русь), в четвертом квартале 2025 года 51% жителей российских городов пользовались экосистемными подписками, предоставляющими доступ к нескольким онлайн-сервисам одновременно. Уровень проникновения таких сервисов установился на отметке 50−51% после непрерывного роста в 2023−2024 годах.