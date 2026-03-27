Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency
Будущее корпоративных коммуникаций

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.03.2026 в 13:52

Рынок индустрии развлечений в России вырастет до 4,5 трлн рублей к 2030 году

Быстрее всех развиваются сегменты цифровых книг, онлайн-кинотеатров и музыкальных стримингов

Российский рынок развлечений демонстрирует устойчивый рост, к 2030 году он может достичь 4,5 трлн руб., следует из прогнозов аналитиков Strategy Partners (входит в состав «Сбера»). Данные приводит Forbes. По итогам 2025 года объем рынка составил около 2,8 трлн руб., увеличившись всего на 6% после постковидных 30% в течение нескольких лет.

Однако после периода восстановления рынок постепенно переходит к более умеренной, но стабильной динамике. Эксперты отмечают, что ключевыми факторами роста остаются устойчивый спрос на досуг, цифровизация повседневной жизни и инвестиции в отечественный контент. При этом среднегодовые темпы роста в ближайшие годы составят около 10%, что отражает переход отрасли в фазу зрелости и снижение эффекта «низкой базы», наблюдавшегося ранее.

Структура рынка включает офлайн-развлечения (концерты, кино, музеи), онлайн-сегменты (стриминг, видеоигры, цифровые книги) и гибридные форматы, такие как беттинг и лотереи. Наибольшую динамику показывают цифровые направления — онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и электронные книги, где активно развивается модель подписки.

По подсчетам ICMR (ООО «ГФК-Русь), в четвертом квартале 2025 года 51% жителей российских городов пользовались экосистемными подписками, предоставляющими доступ к нескольким онлайн-сервисам одновременно. Уровень проникновения таких сервисов установился на отметке 50−51% после непрерывного роста в 2023−2024 годах.

Россия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.