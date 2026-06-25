Рынок франшиз выбрал выжидательную тактику

Российский рынок франчайзинга переживает период заметного охлаждения. В первом квартале 2026 года спрос на франшизы сократился примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Инвесторы стали осторожнее относиться к запуску нового бизнеса на фоне роста издержек, снижения маржинальности и последствий налоговой реформы. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Franshiza.ru.

Эксперты отмечают, что рынок по уровню активности откатился на 10−15 лет назад, а многие потенциальные предприниматели предпочитают стратегию «пересидеть» период неопределенности. Замедление отразилось и на темпах расширения франчайзинговых сетей. Если год назад участники рейтинга Forbes увеличили число точек более чем на 34,8 тыс., то за период с мая 2025 по май 2026 года прирост составил около 25,3 тыс. объектов.

Несмотря на это, крупные игроки продолжают наращивать присутствие. Абсолютным лидером по открытию новых точек остается Ozon, а среди наиболее быстрорастущих проектов также выделяются франшизы магазинов «Около» и пунктов выдачи заказов WB Point.

На фоне общего спада меняются и предпочтения инвесторов. Если раньше предприниматели чаще ориентировались на модные и быстроокупаемые концепции, то сегодня главным критерием становятся стабильность и долгосрочная доходность. В результате растет интерес к автосервисам, продуктовым магазинам, медицинским услугам, туристическим агентствам и образовательным проектам.

Первое место рейтинга Forbes самых выгодных франшиз в 2026 году заняла сеть киберспортивных клубов Colizeum с инвестициями около 8 млн руб. и прибылью франчайзинговой точки более 10 млн руб. в год. Вторую строчку заняла сеть CyberX Community, а третьей стала образовательная сеть ITHub. Высокие позиции также получили проекты в сфере образования, услуг и индустрии красоты, включая Sun School, «Алтайскую здравницу» и «Топган».

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы рынок будет расти значительно медленнее, чем раньше. Основными драйверами развития станут технологичные и устойчивые бизнес-модели, способные эффективно работать в новых экономических условиях.