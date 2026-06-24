Рынок безалкогольных напитков в России начал сокращаться

Объем российского рынка безалкогольной и соковой продукции, который в последние годы держался на уровне 25 млрд литров ежегодно, в 2026 году начал сокращаться. Об этом сообщила генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева. Ее слова приводит «Интерфакс».

В начале 2025 года категория считалась одним из драйверов FMCG-рынка и демонстрировала устойчивый рост, несмотря на введение маркировки и другие регуляторные меры. Однако за год (с апреля 2025 года по апрель 2026-го) большинство сегментов рынка показали снижение продаж в натуральном выражении.

По словам Андреевой, исключением стал сегмент холодного чая, продажи которого выросли на 2% в объемах и на 13% в денежном выражении.

Продажи упакованной воды сократились на 2% в натуральном выражении, а в стоимостном выросли на 13%, газированных напитков — соответственно на 4% и 10%, тонизирующих — на 5% и 8%, а соковой продукции — на 7%, в стоимостном — не изменились.

Наибольшую долю рынка в денежном выражении занимает упакованная вода — 30%. На газированные напитки приходится 29%, на соковую продукцию — 22%. Доля тонизирующих напитков составляет 10%, кваса — 5%, холодного чая — 4%.

Как отметила Андреева, внутри отдельных категорий сохраняются точки роста, связанные с изменением потребительских предпочтений. В частности, продолжает усиливаться спрос на продукцию, ориентированную на здоровый образ жизни, включая напитки без сахара, а также воду, обогащенную соком или витаминами.

По данным Союзнапитков, за последние четыре года производители сократили содержание сахара в напитках примерно на 10%. После введения акциза на сладкие напитки структура рынка изменилась значительно быстрее: если до 2023 года доля напитков с полным содержанием сахара достигала около 80%, то сейчас она сократилась до 35%, уступив место продукции со сниженным содержанием сахара и без него.

В отрасли также сохраняются опасения относительно перехода на электронные транспортные документы с 1 сентября 2026 года. Производители предупреждают о рисках перебоев в поставках и роста логистических затрат. При этом позитивным сигналом участники рынка считают инициативу Минтранса о введении переходного периода до марта 2027 года, в течение которого отсутствие электронных накладных не будет наказываться штрафами.