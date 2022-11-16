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16.11.2022 в 15:16

Совфед одобрил закон о введении акциза на сладкие напитки с июля 2023 года

Ранее Госдума в трёх чтениях приняла проект об акцизе в семь рублей за литр на сахаросодержащие напитки

Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков с 1 июля 2023 года, следует из данных электронной системы обеспечения законодательной деятельности.

«В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков», — указано в пояснительной записке.

Согласно документу, сахаросодержащими напитками признаются безалкогольные напитки, изготовленные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка.

Ставка акциза на сахаросодержащие напитки устанавливается в размере семи рублей за литр. По расчётам правительства, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд руб. в год.

На прошлой неделе Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки. До этого комитет Думы по бюджету одобрил поправки в НК РФ, выводящие ряд продуктов из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки. Кроме того, начало взимания акциза перенесли на полгода — с 1 января на 1 июля 2023 года.

Совфед акциз на сладкие напитки
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