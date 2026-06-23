«RWB Медиа» запустила оплату за клики для медийных баннеров

«RWB Медиа» запустила новую модель оплаты для стандартных медийных форматов — баннеров на главной странице, в профиле и на странице заказов. При создании рекламных кампаний с данными типами размещений продавцы могут выбирать между оплатой за показы (CPM) и оплатой за клики (CPC). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе RWB.

Ранее продвижение стандартных медийных форматов было доступно по модели CPM. Новая модель учитывает кликаут и кликин, оплата осуществляется только за действия заинтересованных пользователей.

В кабинете «WB Медиа» обновилась аналитика: для кампаний с оплатой за клики рассчитывается средняя стоимость клика, для кампаний с оплатой за показы — средний CPM и фактическая стоимость клика (CPC), которая определяется на основе числа полученных кликов и вложенных средств. В списке кампаний появился фильтр по типу модели оплаты.

Модель CPC работает на основе единого аукциона, в котором одновременно участвуют кампании с оплатой за показы и за клики. Система сравнивает их релевантность, размер ставки и выбирает наиболее подходящее объявление. Ставка за клик автоматически пересчитывается в стоимость тысячи показов с учетом вероятности клика по объявлению.

Ранее «RWB Медиа» запустила рекламную сеть на сайте «Рив гош» и партнерских площадках. Доступно размещение баннерной рекламы с управлением кампаниями из единого кабинета.