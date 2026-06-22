«RWB Медиа» запустила рекламную сеть на сайте «Рив гош» и партнерских площадках

«RWB Медиа» запустила рекламную сеть на партнерских площадках экосистемы RWB — сайтах Fun&Sun, «Еаптека» и «Рив гош». В тестовом режиме рекламодателям доступно размещение баннерной рекламы на площадках с управлением кампаниями из единого кабинета. Список партнерских сайтов будет расширяться. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе RWB.

Баннеры показываются в поиске, на главной странице и в личном кабинете Fun&Sun, в ленте товаров и в боковом баннере «Еаптека», а также в боковом баннере каталога товаров «Рив гош».

Размещение в рекламной сети «RWB Медиа» доступно всем рекламодателям, запуск и управление кампаниями — в кабинете «WB Медиа».

Рекламодатели могут размещать на площадках рекламной сети статичные баннеры, HTML5 и текстово-графические баннеры. Оплата производится по модели CPM — рекламодатель платит за тыся тыс. показов.

В кабинете «WB Медиа» доступен выбор площадок, геотаргетинг, демографические характеристики, интересы и сегменты аудитории, частота и время показов, единая или ручная ставка. В кабинет интегрирован сервис автоматической регистрации креативов в ОРД.

Вячеслав Никонов, директор по продукту платформы продвижения «RWB Медиа»: Запуск рекламной сети — это часть большой работы по созданию единой среды для медийных размещений. Мы развиваем партнерскую сеть и работаем над ее расширением, чтобы в перспективе рекламодатель мог из одного кабинета управлять кампаниями на Wildberries, в сервисах экосистемы и на площадках партнеров.

RWB стала владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив гош» в декабре 2025 года. Рекламная сеть «RWB Медиа» была анонсирована на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в апреле 2026 года.