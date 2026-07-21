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21.07.2026 в 11:40

«RWB Медиа» расширила возможности кабинета для рекламных агентств

Стало доступно размещение рекламных кампаний как для продавцов Wildberries, так и для внешних рекламодателей

Экосистема продвижения «RWB Медиа» расширила возможности рекламных агентств по запуску медийной рекламы на маркетплейсе Wildberries. Теперь агентствам доступно размещение рекламных кампаний как для селлеров или брендов, присутствующих на платформе, так и для внешних рекламодателей. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе RWB.

Ранее в кабинете для самостоятельного управления медийной рекламой агентства могли размещать только кликаут-рекламу для внешних рекламодателей. Теперь также доступно размещение кликин-рекламы для селлеров Wildberries.

При добавлении нового клиента в кабинете можно выбрать категорию рекламодателя: внешний рекламодатель, продавец или бренд. Агентства могут вести медийные кампании как для селлеров, так и для внешних рекламодателей, и управлять всеми кампаниями и форматами в рамках одного кабинета.

В зависимости от типа клиента агентствам доступны различные рекламные форматы. Для клиентов кликин — кампании в форматах «Баннер», «Видео», «Реклама в ПВЗ», «Контекстный баннер» и «Брендовая полка», для клиентов кликаут — «Баннер», «Видео» и «Реклама в ПВЗ».

Агентствам, которые работают с клиентами кликин, в кабинете стали доступны дополнительные инструменты. Они могут самостоятельно формировать подборки товаров: нужно загрузить файл со списком артикулов на Wildberries. На основе файла формируется подборка, ссылку на которую агентство использует при создании кампаний.

Кроме того, в кабинете доступна аналитика. Данные отображаются в списке кампаний, в разделе «Статистика» и в XLSX-выгрузке. Это позволяет агентствам самостоятельно и оперативнее готовить нужные подборки для клиентов.

Антон Артемов, руководитель продукта «WB Медиа»:

Мы продолжаем развивать инструменты для агентств, чтобы сделать работу с рекламой на Wildberries более удобной и прозрачной. Расширение возможностей кабинета позволяет агентствам работать как с внешними рекламодателями, так и с продавцами или брендами, присутствующими на маркетплейсе, через единый интерфейс. Это упрощает запуск и управление кампаниями, а также дает доступ к дополнительной аналитике, которая помогает оценивать вклад рекламы в бизнес-результаты клиентов.

Ранее «RWB Медиа» запустила оплату за клики для медийных баннеров.

Реклама Wildberries RWB Media
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