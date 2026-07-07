Rutube увеличил рекламную выручку в 3,5 раза за полгода

Видеосервис Rutube в первом полугодии увеличил рекламную выручку в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний рекламный чек клиентов платформы вырос в 3,7 раза, сообщили Sostav в компании.

Абсолютные показатели выручки Rutube не раскрывает. В компании отмечают, что рост связан с расширением рекламных возможностей платформы, развитием форматов для Smart TV и повышением эффективности размещений.

По итогам рекламных кампаний бренды также показали улучшение ключевых показателей: запоминаемость рекламы выросла на 100%, знание бренда — на 157%, а намерение совершить покупку — на 193%.

Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты»: Рост рекламной выручки обусловлен расширением доступного рекламного инвентаря, дальнейшим развитием форматов для Smart TV и повышением эффективности размещений. Полученные за полугодие результаты говорят о сформированном доверии со стороны рекламодателей и значительном интересе брендов к возможностям продвижения на RUTUBE. Мы планируем сохранить положительную динамику и продолжим расширять рекламные инструменты на базе единого технологического стека, разрабатывать собственные AdTech-решения и ИИ-продукты.

По данным Mediascope, средний DAU Rutube по итогам первого полугодия превышает 20 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года рекламная выручка видеохостинга Rutube увеличилась на 290% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество клиентов выросло на 60%, средний бюджет — на 183%.