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28.07.2026 в 11:55

«Русский продукт» подал иск к Nestle из-за «звездочек»

А Nestle обвинила компанию в недобросовестной конкуренции

Производитель бакалеи «Русский продукт» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Нестле Россия» (российская «дочка» производителя продуктов питания и напитков Nestle). Истец требует, чтобы ответчик перестал использовать обозначение «звездочки». Об этом пишет Shopper's.

«Русский продукт» производит «Суперсуп со звездочками». Компании принадлежат два товарных знака «Звездочки» для бульонов, бульонных концентратов и супов. «Нестле Россия» выпускает сухую смесь для приготовления супа с макаронами «Maggi суп звездочки».

«Русский продукт» требует от «Нестле Россия» в течение 10 дней с даты вступления решения суда в законную силу прекратить использование и распространение обозначения «звездочки» при выпуске, маркировке и продаже продукции в РФ. Также истец хочет взыскать с ответчика 1 млн руб. за использование своего товарного знака, при неисполнении требования — взимать по 5 тыс. руб. за каждый последующий день использования.

«Нестле Россия» подала встречный иск: она требует признать недобросовестной конкуренцией сделку по покупке и использованию «Русским продуктом» товарных знаков «звездочки». Также «Нестле Россия» просит суд признать ничтожным договор Ассоциации делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир» и «Русского продуктп» от 2017 года по продаже товарных знаков.

Арбитражный суд совместно рассмотрит исковые заявления компаний.

Nestle Русский продукт Суд иск
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