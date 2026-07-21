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21.07.2026 в 07:00

Русская кухня доминирует в заказах готовой еды

Ее доля достигает 46% в зависимости от округа Москвы

Русская кухня остается наиболее востребованной среди пользователей сервисов доставки готовой еды в Москве. Чаще всего москвичи выбирают традиционные блюда — салаты, супы и горячее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купер».

Наиболее приверженными традиционной кухне оказались жители Центрального административного округа, где русская кухня формирует 46% всех заказов — это максимальный показатель по Москве. Среди самых популярных блюд здесь — борщ, бефстроганов, отбивные, сырники и блины.

Второе место по популярности занимает европейская кухня, на которую приходится от 22% до 33% заказов. Следом идут японская и итальянская кухни. При этом предпочтения жителей разных районов отличаются. Так, в Зеленограде самая высокая доля заказов японской кухни — около 10%. В Троицком округе выше среднего спрос на итальянские блюда.

В Восточном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Новомосковском округах высоким спросом пользуются борщ, оливье, винегрет, сельдь под шубой и блины. В западной части города популярны также хумус и корейские салаты, а в Северном округе — куриные супы.

купер
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