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09.06.2026 в 11:25

Russ масштабировала «Бренд Бум» на все цифровые форматы OOH-рекламы

Теперь кампании можно запускать на цифровых носителях, транспорте и экранах ПВЗ Wildberries

Группа Russ (входит в RWB) расширила продукт «Бренд Бум» на все цифровые форматы конструкций в рекламе вне дома. Рекламодатели получили возможность запускать кампании с единым креативом на цифровых носителях Russ в наружной рекламе, транспорте и на экранах в пунктах выдачи заказов Wildberries. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

После включения новых площадок охват адресной программы увеличился и, по данным компании, превысил 800 населенных пунктов. Количество доступных экранов для размещения выросло более чем в два раза. Кампании можно настраивать как для отдельных городских зон, так и для регионов, городов-миллионников или по всей стране.

Юрий Усольцев, директор по продажам Russ:

Масштабирование «Бренд Бума» — это следующий качественный шаг в реализации нашей кросс-канальной стратегии, благодаря которой мы обеспечиваем максимальное присутствие рекламного сообщения на ежедневных маршрутах целевой аудитории. Объединив все цифровые форматы рекламы вне дома, мы на сутки создаем уникальную визуальную доминанту в городском пространстве, что повышает заметность и эффективность рекламной кампании.

В рамках «Бренд Бума» доступны два режима размещения: синхронизированный показ на выбранных типах конструкций и несинхронизированный формат с циклическим вещанием в течение суток на всех доступных носителях.

Продукт был запущен группой Russ в 2023 году. В компании оценивают, что единый запуск кампаний в рамках «Бренд Бума» сопоставим по охвату с месячным циклом стандартного размещения наружной рекламы.

Наружная реклама Russ реклама вне дома
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