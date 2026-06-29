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29.06.2026 в 06:10

Руководитель Apple Vision переходит в OpenAI

Пол Мид вновь будет работать с бывшими коллегами

OpenAI продолжает укреплять команду, работающую над аппаратными устройствами с искусственным интеллектом. К компании присоединится вице-президент Apple Пол Мид, который в течение семи лет руководил разработкой гарнитуры Vision Pro, а также курировал проекты умных очков и других носимых устройств, сообщает Bloomberg.

В OpenAI Мид займется созданием нового поколения ИИ-гаджетов и будет работать вместе с бывшими коллегами из Apple — Джони Айвом, Тэном Таном и Эвансом Хэнки. Ранее OpenAI приобрела основанный ими стартап за $6,5 млрд.

По данным источников издания, уход Мида стал серьезным ударом для Apple, так как потеря топ-менеджера, отвечавшего за развитие Vision Pro и проектов в области дополненной реальности, может стать чувствительной, особенно на фоне пересмотра стратегии развития этого направления.

Источники связывают уход с масштабной перестройкой руководства Apple. После назначения нового генерального директора Джона Тернуса в компании перераспределяются полномочия, и часть вице-президентов почувствовала снижение своего влияния. На этом фоне OpenAI активно переманивает специалистов, предлагая им возможность строить новое направление практически с нуля.

В конце прошлого года дизайнер Apple Алан Дай перешел в Meta (*признана в России экстремисткой и запрещена). Там он начал заниматься интеграцией ИИ в интерфейсы.

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