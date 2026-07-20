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20.07.2026 в 19:12

RTVI запустил рубрику о мировых финансовых рынках c ИИ-ведущей

Зовут ее Мара Вернер

Медиагруппа RTVI запустила рубрику о мировых финансовых рынках, ведущей которой стала персонаж, созданный с использованием искусственного интеллекта. Она получила имя Мара Вернер. В эфире ведущая будет обозначена титром «ИИ-аналитик RTVI» и будет рассказывать о главных экономических событиях дня. Об этом сообщила пресс-служба RTVI.

Редакция разработала четыре концепции персонажа, после чего провела кастинг и выбрала Мару Вернер. По задумке, это бывший аналитик в возрасте 34 лет, которая ушла из финансово-банковской сферы в медиа. Над внешностью, пластикой, интонацией и поведением Мары работали режиссер, стилист и ведущие RTVI.

Мара Вернер

Редакция RTVI:

В последние годы цифровые ведущие появлялись в проектах медиа разных стран, однако RTVI использует эту технологию в своем новом формате, где искусственный интеллект становится постоянным лицом экономической рубрики, а не разовым экспериментом или демонстрацией возможностей нейросетей. Проект отражает подход RTVI к внедрению новых технологий: искусственный интеллект становится частью редакционного процесса, сохраняя неизменными ключевые журналистские принципы — проверку информации, редакционный контроль и ответственность за публикуемый контент

RTVi Искусственный интеллект
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