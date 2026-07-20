RTVI запустил рубрику о мировых финансовых рынках c ИИ-ведущей

Медиагруппа RTVI запустила рубрику о мировых финансовых рынках, ведущей которой стала персонаж, созданный с использованием искусственного интеллекта. Она получила имя Мара Вернер. В эфире ведущая будет обозначена титром «ИИ-аналитик RTVI» и будет рассказывать о главных экономических событиях дня. Об этом сообщила пресс-служба RTVI.

Редакция разработала четыре концепции персонажа, после чего провела кастинг и выбрала Мару Вернер. По задумке, это бывший аналитик в возрасте 34 лет, которая ушла из финансово-банковской сферы в медиа. Над внешностью, пластикой, интонацией и поведением Мары работали режиссер, стилист и ведущие RTVI.