RT запустит спецпроект к 75-летию Победы — для него создан динамический шрифт «Май»

Весной 1945 г. советские солдаты оставили сотни надписей на стенах Рейхстага в Берлине. Это были слова, полные радости победы и горечи потерь: «За кровь земляков…», «Из Сталинграда вошёл в Берлин», «За налёты на Москву, за обстрел Ленинграда». В преддверии 75-летия окончания Великой отечественной войны RT создал «живой» шрифт на основе рукописных граффити Рейхстага.

Шрифтом «Май» RT открывает свой масштабный проект, посвящённый грядущему 75-летию победы СССР в Великой отечественной войне — #СтраницыПобеды. Создатели #1917LIVE и #Romanovs100 рассмотрят историю Великой отечественной войны сквозь призму социальных медиа и digital art.

Запуск основной части проекта состоится в январе 2020 г., но креаторы уже сейчас опубликовали уникальный шрифт, который будет везде его сопровождать. Он разработан совместно с дизайн-студией Contrast Foundry. Прообразом каждой буквы стали реальные символы, начертанные руками советских солдат 75 лет назад.

Кирилл Карнович-Валуа, автор идеи проекта: В этих надписях — голоса победителей, их слова и почерк, их память. Своими рукописными буквами и знаками, каллиграфическими и неотёсанными, аккуратно выведенными и экспрессивно-резкими, шрифт «Май» создает графическую связь между прошлым и настоящим, между героями Победы и нами, их потомками.

Каждая буква имеет несколько альтернативных форм, а сами буквы располагаются в строчках немного неровно, что отражает естественность рукописного начертания слов на стене.

Дизайн-студия Contrast Foundry: В крупном размере хорошо видна текстура, как будто буквы были написаны на шершавой поверхности. В мелком же кегле фактура едва заметна, от неё остаётся лишь лёгкая мягкость набора. Этого эффекта нам удалось добиться путём написания алгоритма, который модифицировал контур букв. Он не просто механически деформировал его и сделал «рваным», а позволил подчеркнуть живое и естественное ощущение, которое создаётся благодаря шрифту.

Кирилл Карнович-Валуа, автор идеи проекта: У шрифта очень много характеров — в нём много необычных акцентных букв, которые мы взяли со стен Рейхстага, но есть и много спокойных, классических написаний. Благодаря вариативности, благодаря альтернативным формам, любое слово или фраза может иметь несколько совершенно разных начертаний. Они могут быть аккуратными и спокойными в прописи, могут быть строгими и лаконичными при выборе заглавных печатных букв, а могут быть броским и яркими, если все заглавные буквы сделать акцентными. Эта вариативность, с одной стороны, заключает в себе то многоголосие солдатских посланий, характеров, судеб, личностей, которое какое-то время хранили стены Рейхстага. А с другой — даёт возможность каждому из нас спустя 75 лет составить свою уникальную фразу из этих написаний. Сказать спасибо, отдать дань памяти, создать жизнеутверждающее или антивоенное послание. Шрифт Победы «Май» — это своего рода живой графический памятник ветеранам. Но мы хотим верить, что в этих оживших буквах нами заложено и напоминание, какой ценой была одержана та Победа. Помня и зная, через какой ад, боль и страдания прошёл мир в середине ХХ века, мы — молодое поколение, наследники той Победы — должны сделать всё, чтобы люди больше никогда не узнали, что такое мировая война.

Шрифт уже успел попасть в шортлист ADCR, а также представит Россию на ADC Europe в ноябре.