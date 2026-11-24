Wildberries (входит в Группу компаний RWB) продолжает развивать направление брендовых коллабораций и представляет новую лимитированную коллекцию, созданную совместно с культовой анимационной вселенной «Смешарики» и российским брендом одежды «Телодвижения». Коллекция уже доступна на сайте и в приложении Wildberries.

В коллекцию вошли женские комплекты домашней одежды и пижамы, а также повседневные мужские и женские футболки. Совместный проект предлагает по-новому взглянуть на знакомых с детства героев. Иллюстрации выполнены в эстетике мелковых контурных рисунков, которые отсылают к беззаботному детству и вызывают теплое чувство ностальгии. При этом дизайн моделей отражает индивидуальность каждого персонажа: герои мультсериала прорисованы вручную в своих фирменных цветах, а узнаваемые детали и популярные фразы из мультфильма дополняют каждую модель. Так классические образы «Смешариков» обретают новое прочтение в современной одежде.

Ирина Цеплинская, директор по партнерским и корпоративным проектам RWB: «Смешарики» — особенная анимационная вселенная: их любят и дети, и взрослые, а многие из нас до сих пор пересматривают любимые серии. Команда «Телодвижения» смогла бережно переосмыслить классических персонажей и воплотить их в современных моделях одежды, органично дополнив иллюстрации нашими узнаваемыми символами — ягодками Wildberries. Запуск особенно символичен в преддверии Нового года, когда хочется проводить больше времени с близкими и пересматривать знакомые мультфильмы. Уверены, коллекция станет отличным подарком как для тех, кто вырос на «Смешариках», так и для нового поколения их поклонников.

За годы существования «Смешарики» стали частью массовой культуры и объединили несколько поколений зрителей. Для одних это герои детства, с которыми связаны теплые воспоминания, для других — персонажи, знакомство с которыми только начинается.

Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (входит в ГК «Рики»): «Смешарики» всегда открыты для творческих экспериментов, если за ними стоит искреннее понимание философии наших героев. В коллаборации с Wildberries и брендом «Телодвижения» нам удалось найти идеальный баланс между ностальгией и современным минимализмом. Стилизованные под рисунки мелками изображения и знакомые фразы персонажей органично впишутся в повседневный гардероб, подарив поклонникам еще один теплый повод для дружеских встреч.

Коллаборация объединила узнаваемых персонажей мультсериала и эстетику повседневного гардероба. В основе проекта — идея перенести атмосферу любимой анимационной вселенной в жизнь, сделав базовую одежду не только комфортной, но и наполненной знакомыми образами и эмоциями.

Представители бренда «Телодвижения»: Для нас эта капсула — возможность вернуть во взрослую жизнь то самое теплое чувство беззаботности, когда впереди целый вечер, любимый мультфильм, чашка горячего чая и никуда не нужно спешить. Мы создали коллекцию, которая объединяет ностальгию по детству, уют и маленькие радости повседневной жизни. Нам хотелось передать атмосферу тех самых вечеров после школы, когда для счастья было достаточно включить любимый мультфильм и просто побыть дома. Мы верим, что взросление не должно означать отказ от таких моментов, поэтому создали капсулу, которая напоминает: иногда так важно замедлиться, уделить время себе и снова почувствовать то самое детское ощущение дома и уюта.

Ранее Wildberries представил совместные коллекции с российскими брендами аксессуаров Krivokoso и Arny Praht. Развитие направления коллабораций позволяет объединять на одной площадке известные культурные проекты и локальные бренды, создавая эксклюзивные коллекции и предлагая покупателям новые форматы взаимодействия с любимыми героями и брендами.