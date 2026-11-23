«Яндекс Браузер» запустил спецпроект «Средство от лонгридов», обыграв стилистику рекламы лекарств. В кампании длинные тексты представлены как «недуг», а способом справиться с ним становится сплитвью — режим, с помощью которого можно задавать «Алисе AI» вопросы о содержимом открытой страницы. Проект объединяет видео и публикации в соцсетях, наружную рекламу, офлайн-активации и коллаборации с блогерами.

В основе креатива — знакомая ситуация, когда пользователь открывает длинную статью или инструкцию и пытается быстро найти главное. Вместо стандартного рассказа о возможностях браузера команда превратила информационную перегрузку в вымышленный диагноз. Отсюда и визуальный язык кампании — серьезная интонация фарм-рекламы, «показания к применению», «способ применения» и узнаваемая стилистика упаковки препарата. При этом в материалах уточняется, что «средство» не является лекарственным.

За метафорой стоит функция «Яндекс Браузера». Режим сплитвью позволяет открыть чат с «Алисой AI» в «Яндекс Браузере» рядом с текущей страницей в интернете, не переключаясь между вкладками. Нейросеть можно попросить кратко пересказать материал, найти в нем нужную информацию или объяснить сложный фрагмент простыми словами. Функция работает с контекстом открытой страницы, в том числе статьи, PDF-документа или видео.

Кампания стартовала на собственных площадках «Яндекс Браузера», а затем фармацевтическая эстетика вышла за пределы экранов и стала частью городской среды. В Москве появилась наружная реклама.

В местах, куда люди приходят поработать, — например, в кофейнях и библиотеках — посетители получали упаковку вымышленного препарата. Правда, вместо таблеток внутри лежала инструкция по установке браузера и использованию сплитвью. Эту же идею продолжает лендинг, оформленный как подробная «инструкция по применению» средства.

К продвижению также подключились блогеры, в том числе авторы медицинской тематики. Они обыгрывают привычный формат разбора препаратов, чтобы показать, что за «средством от лонгридов» скрывается не лекарство, а нейросеть в «Яндекс Браузере».