Австралийское подразделение McDonald’s придумало необычное решение для любителей бургера McRib — специальный бумажный пакет, который можно превратить в нагрудник. Разработка под названием McRib Bib должна защитить одежду покупателей от соуса BBQ, которым щедро покрыта свиная котлета.



Идея появилась в рамках кампании, приуроченной к возвращению McRib в меню австралийских ресторанов сети. Бургер известен большим количеством соуса и вытянутой формой, из-за которых его неудобно есть, не испачкавшись. Во время предыдущего появления продукта в меню некоторые покупатели даже жаловались на избыток соуса.



Чтобы решить эту проблему, McDonald’s переосмыслил привычную упаковку для еды. На пакеты нанесли линии перфорации и инструкцию: покупателю нужно оторвать отдельные части, сложить упаковку и закрепить ее за воротником. В результате пакет превращается в своеобразный фартук, который защищает одежду от капель соуса.



К запуску продукта также подготовили рекламный ролик. В нем обычный бумажный пакет представлен как масштабное технологическое изобретение. Авторы использовали драматическое освещение, крупные планы и торжественный закадровый голос, пародируя презентации революционных продуктов.