Rostic’s протестирует формат кафе внутри ресторанов

Сеть фастфуда Rostic’s запускает пилотный проект: под брендом [R]Cafe в десяти московских ресторанах сети откроются кофейные зоны. Там будут продавать кофе, чай, бабл-ти, лимонады, сэндвичи, выпечку и десерты, сообщают «Ведомости».

После тестирования формата компания примет решение о его целесообразности и возможности расширения. Потенциально сеть может вырасти до 300 точек — как внутри ресторанов, так и в виде отдельных кофеен.

Эксперты считают, что проект позволит увеличить выручку без крупных инвестиций. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, одно кафе может приносить Rostic’s дополнительно 8−15 млн руб. в год.

По словам аналитиков, решение Rostic’s на фоне растущего рынка кофеен выглядит логичным, но запоздалым: их число в России в 2024 году увеличилось на 22%, превысив 2200 заведений, а средняя стоимость чашки кофе за год выросла на 15% — до 213 руб. Кроме того, кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе.