Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе

Кофе вышел на первое место среди продуктов с самым высоким ростом цен в августе, обогнав зерновые, какао и сахар. Согласно данным мировых бирж, сорт робуста подорожал в 1,5 раза, а арабика — почти на треть (+29%), пишут РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.



Эксперты связывают рост стоимости сразу с несколькими факторами: неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-производителях, такие как Вьетнам, Бразилия, Колумбия, где урожай пострадал от засухи и аномальных дождей,

перебои в логистике из-за геополитической нестабильности и роста цен на перевозки, а также рост мирового спроса, особенно в странах Азии, где потребление кофе стремительно увеличивается.



По данным Международной организации кофе (ICO), мировые запасы робусты сократились до минимальных за последние десять лет, что усилило давление на рынок.

Для производителей и ретейлеров рост цен означает необходимость пересмотра закупочной политики и стратегии ценообразования. Кофейни и сетевые игроки, вероятно, будут перекладывать часть расходов на потребителей, чьи кошельки в ближайшие месяцы почувствуют это на себе.



Аналитики отмечают, что рынок кофе остается одним из самых волатильных: в случае восстановления урожая в 2026 году возможен спад цен, но в краткосрочной перспективе рост продолжится.