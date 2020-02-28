Россию ожидает падение поставок ПК и смартфонов на 5-10% из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса, которая охватила уже весь мир, поставки персональных компьютеров и смартфонов в Россию могут понизиться на 5−10%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на старшего директора и главу отдела корпораций по региону Россия/СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Николая Лукашевича.

Лукашевич прокомментировал прогноз аналитической фирмы International Data Corporation (IDC), по данным которой, мировые поставки ПК в 2020 году упадут на 9%, до 374,2 млн штук, из-за отказа поддержки Windows 7 и негативного влияния вспышки коронавируса. По данным этой же компании, поставки смартфонов сократятся на 2,3% до 1,3 млрд штук, а в первом полугодии этого года упадут на 10,6%.

Николай Лукашевич: Думаю, что на российский рынок это отразится примерно так же, как и на все остальные рынки мира. Но очевидно, что производители будут решать, в какие страны мира они будут направлять сокращающиеся объемы производства. Боюсь, что Россия здесь окажется не в первых рядах.

Он считает, что можно говорить о снижении поставок на 5−10%, но эта цифра может стать еще больше, если в ближайшее время не будет возобновлено в полном объеме производство гаджетов. На вопрос о влиянии коронавируса и сокращения поставок на продажи техники в РФ он ответил: «Ну объемы, наверное, пойдут вниз, а цены пойдут вверх».

Ранее речь шла о том, что поставка планшетов для всероссийской переписи населения может оказаться под угрозой из-за задержки комплектующих из Китая. Уже поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тыс. планшетов.

Сегодня стало известно, что токийский оператор Oriental Land Co. закрывает до середины марта Disneyland и DisneySea, расположенные в пригороде японской столицы. Это сделано для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.