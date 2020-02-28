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28.02.2020 в 10:10

Токийские Disneyland и DisneySea из-за коронавируса закроются до середины марта

Оба парка развлечений перестанут работать уже в субботу 29 февраля

Оператор токийских курортов Disney, Disneyland и DisneySea, объявил о том, что оба парка закрываются на две недели для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, сообщает издание The Japan Times.

С просьбой закрыть хотя бы на месяц школы, детские сады и детские развлекательные учреждения в четверг выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Также он призывает людей по возможности работать из дома и избегать толпы.

Oriental Land Co. надеется, что работу обоих парков можно будет возобновить уже 16 марта. Но перед этим компания проконсультируется со специалистами, чтобы взвесить свое решение и оценить его безопасность.

Оба парка находятся в пригороде Токио. Это одни из самых популярных мест для посещения туристами, пишет издание. Ежегодно их посещает порядка 30 млн человек.

Недавно Disney оценила убытки от простоя парков Disneyland в Китае из-за коронавируса в $175 млн. Для предотвращения распространения эпидемии уже сейчас закрыты парки развлечений в Шанхае и Гонконге.

Коронавирус Disneyland DisneySea
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