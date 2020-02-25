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25.02.2020 в 12:35

Samsung пришлось остановить производство складного Galaxy Z Flip из-за коронавируса

Случай заболевания зарегистрирован на южнокорейском заводе в Куми

Компания Samsung в выходные остановила работу завода Samsung Electronics, который находится в городе Куми южнокорейской провинции Северный Кенсан, пишет издание The Korea Herald. Причиной этого стал подтвержденный случай заболевания у 20-летней сотрудницы производственной линии.

Завод расположен в 202 км от Сеула, он состоит из двух производственных линий, на которых собирают сетевое оборудование и смартфоны премиального класса, включая серию Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip. Когда диагноз работницы подтвердился, корпорация направила всем сотрудникам в стране уведомление о том, что до понедельника, 24 февраля, работа на этом заводе будет приостановлена. За это время его продезинфицировали и провели другие профилактические мероприятия.

Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил новые флагманские смартфоны — Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — в середине февраля. Презентация проходила в Сан-Франциско, а ее прямая трансляция велась на официальном сайте Samsung. Более того, она проводилась с помощью одной из новинок производителя — Galaxy S20.

Samsung Galaxy Z Flip Куми
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