Заказы электроники из-за рубежа выросли на 28%

В первом полугодии 2026 года россияне стали чаще покупать электронику за рубежом. Так, количество заказов выросло на 28% год к году, а оборот — на 6%. При этом средний чек снизился на 17%, до 45,9 тыс. руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CDEK.Shopping.

Наиболее востребованной категорией стали наушники и аудиотехника (32,15% заказов). Год назад первое место занимали компьютеры и комплектующие с долей 35,98%, однако их доля сократилась. В пятерку крупнейших также вошли аксессуары для электроники, «умные» гаджеты и смартфоны

Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59%. На второе место поднялся Xiaomi, который отсутствовал в пятерке лидеров годом ранее.

Основным поставщиком электроники для российских покупателей остаются США, доля которых увеличилась с 60,25% до 73,25%. Доля Китая, напротив, снизилась с 32,26% до 21,67%. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Гонконг (3,23%), ОАЭ (1,43%) и Вьетнам (0,23%).

Рост спроса подтверждают и крупнейшие маркетплейсы. В Wildberries связывают его с укреплением рубля, благодаря которому импортная техника стала доступнее, а покупатели получили возможность приобретать модели, официально не представленные на российском рынке. В «Яндекс Маркете» сообщили, что продажи потребительской электроники за полугодие выросли в 1,2 раза, особенно в категориях аксессуаров, умных часов, компьютеров и смартфонов.

В то же время часть участников рынка отмечает, что трансграничные продажи не отражают общей ситуации. По оценке «Марвел-Дистрибуции», в первой половине 2026 года российский рынок продолжил сокращаться практически во всех массовых категориях электроники.