Россияне стали реже выходить в сеть

С начала года общее время пользования интернетом в России заметно сократилось. Так, за январь-май оно упало примерно на 4%. Параллельно продолжает сокращаться время просмотра ТВ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная речь».

Наибольшие изменения зафиксированы в апреле—мае. Тогда медиапотребление снизилось с 256 до 243 минут в день. Время традиционного просмотра ТВ просело примерно на 5% до 188 минут в день, тогда как просмотр на подключенных Smart TV (CTV) вырос на 14%, до 55 минут в среднем.

Главный удар пришелся на мессенджеры. С начала года ежедневная аудитория WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) упала на 43% до 25,6 млн, а Telegram — почти наполовину, на 49,3% (40,2 млн). В то же время национальные сервисы показывают рост. Для сравнения, Max в июне достиг более 125 млн зарегистрированных и 87 млн ежедневных пользователей.

Эксперты связывают падение с ограничениями доступа к популярным сервисам и замедлениями мобильного интернета в крупных городах. Часть аудитории просто снизила потребление контента, часть пересела на стабильные стриминговые и ТВ-сервисы.

При сохраняющихся блокировках тренд на «цифровой минимализм» может усилиться и повлиять на рекламный рынок: контакт дорожает, конверсии снижаются, выигрывать будут те, кто умеет работать внутри допустимого контура.

Ранее сообщалось, что 67% опрошенных рекламодателей рассматривают Telegram как приоритетный канал инфлюенс-маркетинга до конца 2026 года. В период с февраля по апрель средняя цена поста сократилась на 17%, а стоимость клика — на 10%.