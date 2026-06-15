Россияне стали обращаться к ИИ, чтобы снизить стресс в рабочей переписке

Россияне все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) в стрессовых рабочих ситуациях. 13% опрошенных обращаются к нейросетям в конфликтных или кризисных сценариях, 12% — для поиска новых аргументов и формулирования личной позиции. Алгоритмы помогают подобрать более нейтральные выражения, снизить градус эмоций и упростить диалог. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками ИТ-компании Touch Instinct и деловой соцсети TenChat. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Пользователи ценят ИИ не только за скорость, но и за снижение когнитивной нагрузки. 14% опрошенных чувствуют себя увереннее в переписке, если ответ написан с помощью нейросети. 7% отмечают уменьшение стресса.

32% интервьюируемых назвали главным преимуществом искусственного интеллекта в коммуникациях — экономию времени, 25% — повышение качества текста, 14% — уверенность в сообщении, 12% — помощь в аргументации, 7% — снижение стресса, 7% — возможность переключаться на важные задачи. 2% указали персонализацию сообщения. 1% не увидели эффекта от использования ИИ в переписке.

Нейросети становятся привычным инструментом в рабочих коммуникациях. 47% опрошенных пользуются ими ежедневно, 25% — несколько раз в неделю. 7% для таких задач ИИ не нужен.

Треть сотрудников обращаются к искусственному интеллекту, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. 22% — для сложных переговоров с клиентами или партнерами, 9% — для поздравлений коллег, 6% — для стратегических обсуждений с руководством.

Чаще всего нейросети помогают улучшать формулировки (28%), писать письма и сообщения (25%), генерировать аргументы и ответы (15%). Реже опрошенные применяют ИИ для подготовки структуры встреч и саммари переписок.

Полностью доверить переписку искусственному интеллекту готовы немногие. 37% правят текст после каждой генерации, 32% — периодически. 7% копируют ответ ИИ и отправляют его в диалог.

Нейросети широко используются в рабочих коммуникациях, но к ним относятся с осторожностью. Треть респондентов беспокоятся, что алгоритмы могут исказить информацию или смысл сообщения. 22% переживают о возможной утечке данных, 14% — о потере личного стиля общения. Зависимости от ИИ боятся 12% респондентов, недоверия со стороны собеседника — 7%, снижения креативности — 6%, снижения вовлеченности — 5%.

Сотрудники готовы передавать нейросетям прежде всего рутинные задачи. Наиболее востребованные сценарии автоматизации: поиск информации в рабочих чатах (24%), напоминания по ответам (20%), сортировка писем (16%), составление задач по итогам коммуникации (13%). Полностью общение готовы доверить ИИ 5% опрошенных.

В будущем россияне хотели бы делегировать алгоритмам определение смысла в сообщениях (11%), поиск контактов (6%), сбор новостей о партнерах и клиентах (3%).