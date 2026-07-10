Большинство россиян признали влияние цифрового контента на детей

Более половины россиян считают, что фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка и компьютерные игры оказывают существенное влияние на взгляды и поведение детей. Такую точку зрения разделяют 57% участников опроса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия».

Наиболее значимым фактором формирования личности ребенка респонденты назвали родителей — их влияние отметили 68% опрошенных. Второе место заняли друзья и сверстники с результатом 61%, а третье — медиаконтент, который, по мнению большинства, также играет важную роль в развитии детей.

Кроме того, 43% россиян считают, что на подрастающее поколение заметно влияют блогеры, стримеры и инфлюенсеры. Еще 31% участников исследования указали на значение школы, учителей, воспитателей и тренеров. Реже назывались средства массовой информации, бабушки и дедушки, а также книги.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто должен играть ключевую роль в воспитании ребенка, подавляющее большинство респондентов — 96% — вновь выбрали родителей. Далее следуют школа и педагоги (69%), книги (32%) и старшее поколение семьи (26%). Контент в качестве основного воспитательного инструмента назвали лишь 16% участников опроса, а блогеров и инфлюенсеров — всего 3%.

Согласно данным исследования Альянса по защите детей в цифровой среде, 78% родителей считают соцсети главным фактором влияния на подростков.