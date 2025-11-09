Sostav.ru

09.11.2025 в 14:02

В Москве растет число секонд-хендов после ухода западных брендов

Формат resale-магазинов становится частью новой модной экосистемы

После массового ухода западных брендов с российского рынка интерес к секонд-хендам в Москве продолжает расти. По данным исследования «РИА Недвижимость», сегодня в столице работает 696 магазинов по продаже одежды и аксессуаров second-hand — на 7,4% больше, чем осенью 2021 года.

За последний год — с октября 2024-го по октябрь 2025-го — в Москве открылось 120 новых торговых точек, что на 48% выше, чем годом ранее. При этом 101 магазин за тот же период закрылся, что говорит о высокой ротации и динамике сегмента.

Эксперты связывают рост популярности секонд-хендов с изменением потребительских привычек и поиском альтернатив массовому фэшн-ритейлу. Формат перестал восприниматься как «эконом-вариант» и все чаще представлен как resale-boutique — с примерочными, онлайн-каталогами и программами лояльности.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в России работает около 6,3 тыс. магазинов секонд-хенд, и больше всего их именно в крупных мегаполисах: Москва (696), Санкт-Петербург (585) и Московская область (372).

Участники рынка отмечают, что уход иностранных брендов создал «пустое пространство», которое активно заполняют resale-площадки. Для покупателей это не только возможность экономить, но и способ выразить индивидуальность через устойчивое потребление.

