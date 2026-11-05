Россияне стали чаще ходить на стадионные концерты

За январь—сентябрь 2026 года продажи билетов на стадионные концерты в России выросли почти в полтора раза. Так, число проданных билетов увеличилось на 49,5% год к году, а выручка — на 70,2%. Средняя номинальная стоимость билета поднялась на 13%, однако участники рынка связывают динамику не только с ростом цен, но и с увеличением спроса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kassir.ru.

На «Яндекс Афише» за девять месяцев продали билетов на 9,2 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее. На стадионные концерты пришлось 4,35 млрд руб., что на 41,4% превышает прошлогодний показатель. В количественном выражении продажи в этом сегменте выросли на 34,4%, до 791,4 тыс. билетов. Средний чек составил 10,5 тыс. руб.

Половина мероприятий в топ-10 продаж «Яндекс Афиши» за третий квартал также пришлась на стадионные концерты. Среди популярных стадионных шоу — выступления Егора Крида, Zivert, Димы Билана, Басты и группы «Руки вверх!».

По словам гендиректора Kassir.ru Елены Глуховской, аудитория ждет от таких мероприятий не только музыки, но и полноценного зрелища — с масштабной сценографией, визуальными эффектами и продуманной атмосферой. При этом зрители становятся более рациональными в расходах, но готовы платить за уникальный опыт. На фоне высокого спроса артисты все чаще проводят по несколько стадионных концертов подряд.

Участники рынка связывают рост сегмента с уходом крупных западных исполнителей. По его словам, отечественные музыканты накопили опыт и инвестировали в постановку шоу, благодаря чему исполнители, прежде выступавшие в клубах, теперь собирают стадионы.

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