Россияне стали чаще интересоваться вакансиями с частичной занятостью

За год число откликов на вакансии с частичной занятостью увеличилось на 87%, количество вакансий — на 7%. Возросло число предложений о работе с частичной занятостью для курьеров, официантов, поваров, барменов, пекарей и продавцов-консультантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

К примеру, число вакансий для курьеров за год выросло в Омской области вчетверо, в Подмосковье — втрое, в Новосибирской области — в 2,9 раза, в Красноярском крае — в 2,3 раза.

Самые высокие зарплаты в вакансиях с временной занятостью предлагают автокурьерам и поварам (до 150 тыс. руб.), водителям с личным легковым автомобилем (до 145 тыс. руб.). Также в топ вошли сборщики товаров, комплектовщики, кладовщики в супермаркетах (до 130 тыс. руб.), водители-экспедиторы (до 125 тыс. руб.), менеджеры продаж (до 110 тыс. руб.) и специалисты по подключению интернет-оборудования (до 110 тыс. руб.).

В исследовании отмечается, что набор временных работников стал частью бизнес-модели некоторых компаний.

Ранее стало известно, что каждый второй опрошенный россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. Мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле.