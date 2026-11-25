Уровень заработной платы остается главным критерием при выборе работодателя для соискателей в розничной торговле — его назвали 87% опрошенных. Возможности карьерного роста важны для 57% кандидатов, следует из данных совместного исследования HeadHunter и «Группы Лента» (результаты есть в распоряжении Sostav).

На втором месте по значимости, после уровня зарплаты, оказалось адекватное руководство (77%), на третьем — стабильность компании (66%). Возможность обучения и профессионального развития учитывают 49% респондентов. Поровну опрошенных — по 40% — отметили гибкий график и понятные должностные обязанности.

По наблюдениям специалистов «Группы Лента», большинство соискателей в ретейле предпочитают сменный график, однако также рассматривают пятидневную рабочую неделю и частичную занятость. При трудоустройстве кандидаты обращают внимание на прозрачность премирования, возможность брать дополнительные оплачиваемые смены и территориальную доступность рабочего места.

Среди других значимых факторов — условия в коллективе и рабочая атмосфера. Согласно опросу HeadHunter, сильную команду выделили 15% участников опроса, отсутствие лишней бюрократии и возможность влиять на решения — 11%. Быстрый процесс найма важен для 6% респондентов. По оценке «Группы Лента», кандидаты также обращают внимание на справедливую оценку труда и отношения в коллективе.

Дополнительными инструментами привлечения сотрудников становятся корпоративные льготы и программы нематериальной мотивации. По данным «Группы Лента», наибольшим спросом пользуются добровольное медицинское страхование, бонусы и скидки в магазинах компании и у партнеров, а также профессиональные чемпионаты и конкурсы.