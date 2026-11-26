По данным исследования «Авито Услуг», 70% опрошенных мужчин планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела, чтобы партнерши могли отдохнуть. При этом 38% отцов уже делят домашние обязанности поровну, а 19% выполняют бытовые задачи самостоятельно или поручают их специалистам. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Большинство мужчин (80%) готовы привлекать мастеров для решения домашних вопросов. В среднем они согласны тратить на такие услуги 11,3 тыс. руб. в месяц.

Среди женщин наиболее популярный вариант отдыха в свободный день — просмотр фильма, сериала или любимого шоу (40%). Еще 35% предпочли бы провести время с семьей, 24% — посетить салон красоты или мастера, а 23% — выспаться. Встретиться с друзьями хотели бы 22% опрошенных, заняться творчеством — 20%.

На организацию Дня матери без учета подарка мужчины в среднем готовы выделить 11,6 тыс. руб., еще 11,2 тыс. руб. — на подарок. Почти треть опрошенных планирует устроить семейный ужин, а каждый десятый — предоставить партнерше возможность провести день по своему усмотрению или организовать романтический ужин вдвоем.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября.