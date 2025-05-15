Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.05.2025 в 09:15

Мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле

В среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к доходу

Каждый второй опрошенный россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. В основном это мужчины. 30% респондентов задумываются о подработке — чаще это женщины (34 против 25% мужчин). 20% не собираются искать дополнительные источники дохода. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Подработки», которое есть в распоряжении Sostav.

Мужчины в основном берут подработку в сфере строительства (25%), производства (14%), доставок и грузоперевозок (14%), IT (13%), охраны и безопасности (9%). Женщины — в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ретейле (8%).

Две трети россиян, которые брали подработку за последний год, продолжают брать заказы: 35% них несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, 11% — каждый день.

У 43% опрошенных на подработку приходится меньше 10% от суммарного ежемесячного дохода. 36% респондентов подработка приносит от 11 до 30% заработка, 13% — до половины дохода, 8% — больше половины. В среднем на подработку приходится 20% от всего заработка.

Чаще всего россияне ищут подработку в сферах, где не требуются узкопрофильные навыки и есть опция совмещения с основной деятельностью. Молодежь в возрасте 18−24 лет чаще подрабатывает в IT (18%): например, в техподдержке или наборщиками текстов. Опрошенные 25−54 лет чаще ищут подработку в сфере строительства (16%): разнорабочими или помощниками строителей. Респонденты 55−64 лет — в бухгалтерии и финансах (10%), а россияне старше 65 лет — в сфере образования или науки (15%).

Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка»:

Гибкие формы занятости задают новые стандарты на рынке, создавая взаимовыгодные условия для всех участников. Со стороны исполнителей — это возможность самостоятельно формировать рабочий график и стабильно увеличивать доход (в среднем на 20% к основному заработку). Для бизнеса подобный формат становится стратегическим решением, так как позволяет оперативно закрывать задачи в условиях кадрового дефицита.

В опросе участвовали больше 8 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее копирайтинг, маркетинг и PR были названы самыми популярными сферами во фрилансе. Чаще всего зарплата на подработке не превышает 10 тыс. руб. в месяц.

исследование подработка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.