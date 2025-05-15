Мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле

Каждый второй опрошенный россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. В основном это мужчины. 30% респондентов задумываются о подработке — чаще это женщины (34 против 25% мужчин). 20% не собираются искать дополнительные источники дохода. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Подработки», которое есть в распоряжении Sostav.

Мужчины в основном берут подработку в сфере строительства (25%), производства (14%), доставок и грузоперевозок (14%), IT (13%), охраны и безопасности (9%). Женщины — в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ретейле (8%).

Две трети россиян, которые брали подработку за последний год, продолжают брать заказы: 35% них несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, 11% — каждый день.

У 43% опрошенных на подработку приходится меньше 10% от суммарного ежемесячного дохода. 36% респондентов подработка приносит от 11 до 30% заработка, 13% — до половины дохода, 8% — больше половины. В среднем на подработку приходится 20% от всего заработка.

Чаще всего россияне ищут подработку в сферах, где не требуются узкопрофильные навыки и есть опция совмещения с основной деятельностью. Молодежь в возрасте 18−24 лет чаще подрабатывает в IT (18%): например, в техподдержке или наборщиками текстов. Опрошенные 25−54 лет чаще ищут подработку в сфере строительства (16%): разнорабочими или помощниками строителей. Респонденты 55−64 лет — в бухгалтерии и финансах (10%), а россияне старше 65 лет — в сфере образования или науки (15%).

Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка»: Гибкие формы занятости задают новые стандарты на рынке, создавая взаимовыгодные условия для всех участников. Со стороны исполнителей — это возможность самостоятельно формировать рабочий график и стабильно увеличивать доход (в среднем на 20% к основному заработку). Для бизнеса подобный формат становится стратегическим решением, так как позволяет оперативно закрывать задачи в условиях кадрового дефицита.

В опросе участвовали больше 8 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее копирайтинг, маркетинг и PR были названы самыми популярными сферами во фрилансе. Чаще всего зарплата на подработке не превышает 10 тыс. руб. в месяц.