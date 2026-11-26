Для 58% опрошенных россиян при выборе товаров важна социальная и экологическая ответственность бренда, годом ранее об этом говорили 54% респондентов. Спонтанно назвать пример ответственного бренда смогли 46% против 51% в 2025 году. Таковы данные исследования Better by Okkam и E+ Change. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Для 65% интервьюируемых социальная и экологическая ответственность компании важнее всего при выборе работодателя, для 61% — при выборе услуг (55% в 2025 году), для 58% — при выборе товаров (54% годом ранее).

Спонтанно назвать ответственный бренд смогли 46% опрошенных, вспомнить компанию с заметными социальными или экологическими инициативами — 33%. Доля тех, кто считает, что ответственных брендов на рынке становится больше, снизилась с 50% до 35%, приверженцев того же тезиса касаемо устойчивых товаров — с 49% до 38%.

В топ ответственных брендов вошли Synergetic (его назвали 16% опрошенных), «Сбер» (12%), «ВкусВилл» (11%), «Пятерочка» (8%), «Перекресток» (6%), «Магнит» (4%), «Яндекс» (4%), Ozon (3%), «Вкусно — и точка» (3%).

95% респондентов ждут участия в решении социальных проблем от государства, 78% — от некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов, 68% — от бизнеса.

За последний год от покупки из-за информации о действиях компании-производителя отказывались 12% участников опроса. Еще 42% считают, что могут отказаться от бренда или переключиться на конкурента, если он перестанет решать социальные и экологические проблемы.

Владлен Заморский, директор Better by Okkam и директор по устойчивому развитию Okkam: Такие цифры подтверждают нашу гипотезу о становлении культуры отмены по отношению к брендам. За последний год неосторожные коммуникации или действия брендов вызывали не только публичные обсуждения и негатив в социальных сетях, но и реальный отказ от покупки, поэтому брендам сегодня стоит внимательно относиться к своим коммуникациям, особенно в контексте чувствительных с точки зрения социальной значимости и этики тем.

Чаще от покупок из-за действий брендов отказываются молодые люди 18−24 лет (15% против 10% в группе 45−54 лет), женщины (13% против 10% среди мужчин) и люди с детьми до 18 лет (13%). У респондентов с высоким материальным положением этот показатель вдвое ниже: 6% против 10−13% в остальных группах.

Россияне чаще всего перестают покупать товары бренда, если он отказывается от ответственности за дефекты товара (67%) и низкое качество продукции (66%), вводит в заблуждение (61%), размещает недобросовестную (59%) или неэтичную, оскорбляющую рекламу (57%).

42% интервьюируемых всегда или часто доверяют заявлениям брендов. 70% так или иначе их проверяют. Молодые доверяют чаще: 53% в группе 18−24 лет против 34% среди 45−54-летних. Новым каналом проверки становится искусственный интеллект: 30% используют ИИ-помощника хотя бы для одной задачи выбора товара с учетом устойчивости, среди 18−24-летних — 51%. Еще 47% готовы попробовать.

Доплачивать за устойчивый продукт согласны 66% опрошенных (69% в 2025 году), но 55% — не более чем на 10%. До 5% респондентов готовы доплатить 32%, больше 30% — 1,1%.

Главные причины покупки устойчивых товаров: качество (41%), безопасность для себя и семьи (35%), доверие к бренду (31%), вклад в решение экологических проблем (21%).

Поддержка семей в 2026 году стала отдельной темой исследования. Участия бизнеса здесь ждут 60% интервьюируемых, достаточным его вклад считают 27%. Сложности совмещения семьи и работы (22%) и поддержка семей (21%) вошли в топ-10 социальных и экологических проблем, которые волнуют опрошенных.

Самыми полезными мерами поддержки со стороны бизнеса опрошенные считают гибкие условия работы для родителей (37%), доступность детских садов и секций (30%), товары и услуги для семей (28%), помощь в трудных жизненных ситуациях (27%). 5% полагают, что бизнес не должен заниматься поддержкой семей.

Самый известный россиянам термин из повестки устойчивого развития — «традиционные ценности»: его знают 64%, еще 32% что-то о нем слышали. При этом в рекламе людям ближе реалистичная семья, похожая на обычную (31%). Для 26% важно, чтобы семейный образ был ненавязчивым. 23% хотят видеть в рекламе семью из нескольких поколений, 18% — активное участие отца в уходе за ребенком, 14% — образ многодетной семьи.

Тема доступной среды касается 49% россиян лично или через близких, тема инклюзии — 31%. Хотя бы одно решение «дома без барьеров» готовы рассмотреть 86%, у 54% такое решение уже есть. При этом 36% не смогли объяснить, что означает этот термин, 33% затруднились соотнести инклюзию с собой.

В опросе участвовали 2011 россиян 18−54 лет.