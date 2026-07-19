Россияне проводят за потреблением медиаконтента почти девять часов в день

Среднестатистический россиянин ежедневно тратит около 520 минут, или 8 часов 40 минут, на потребление медиаконтента. При этом примерно половину этого времени занимает просмотр телевидения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

По словам Жарова, вопреки прогнозам о полном переходе аудитории в цифровую среду телевидение продолжает сохранять сильные позиции. Он напомнил, что около 15 лет назад многие эксперты предсказывали отказ пользователей от традиционного ТВ в пользу цифрового контента, однако эти ожидания не оправдались.

«История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции», — отметил глава холдинга.

Жаров также призвал осторожно относиться к прогнозам о влиянии искусственного интеллекта на медиаиндустрию. По его мнению, ИИ станет важным инструментом для создания и распространения контента, однако не приведет к полной замене традиционных форматов и человеческого участия в производстве медиапродуктов.