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16.06.2026 в 12:00

Россияне стали проводить меньше времени в интернете

Время на CTV растет

Замедления и блокировки онлайн-ресурсов негативно отражаются на времени, которое россияне проводят в интернете. Так, за период с января по май 2026 года жители РФ старше 12 лет в среднем проводили в сети в день 4 часа 18 минут. За год показатель снизился на 4%. Об этом говорится в исследовании «Изменение медиаландшафта», подготовленном ГК «Родная Речь» . Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среднее время, проведенное россиянами за телевизором, за отчетный период снизилось на 5%, до 3 часов 29 минут в день. Зато время на CTV уверенно растет (плюс 14%), становясь альтернативной точкой потребления видеоконтента.

Платформа «VK Видео» стала лидером в сегменте видео. В марте 2026 года дневной охват площадки превысил 40 млн человек. У YouTube показатель составил больше 20 млн пользователей, у Rutube — меньше 10 млн человек.

Авторы исследования пересмотрели прогноз динамики медиарынка в 2026 году к нижней границе мартовского прогноза. Согласно обновленным данным, объем рынка, включая ретейл-медиа, составит 1,8 трлн руб., без ретейл-медиа — 1 трлн руб. Сегмент интернета с ретейл-медиа достигнет 1,4 трлн руб., телевидения — 300 млрд руб., наружной рекламы — 115 млрд руб., аудио — 24 млрд руб., прессы — 4 млрд руб.

Наблюдается снижение активности некоторых крупных рекламодателей, что ведет к заметному замедлению ТВ-рынка.

В марте 2026 года индекс потребительской уверенности снизился на 4 процентных пункта (п. п.) к февралю того же года. Рост потребительских расходов замедлился вдвое — с 15% в 2025 году до 7% в 2026-м. Драйверами снижения стали сектор продуктов питания и фарма.

Жесткие дискаунтеры забирают трафик у других форматов магазинов. Покупатели ходят в торговые точки чаще, но берут меньше товаров. Рост цен стабилизировался, что позволяет Центробанку снижать ключевую ставку.

Россияне продолжают сберегать, но рост накоплений замедляется на фоне снижения ключевой ставки и доходов. Средства физических лиц на счетах растут, но темпы прироста сокращаются.

Рынок онлайн-торговли демонстрирует устойчивый двузначный рост, при этом темпы прироста снижаются. Сегмент e-grocery растет почти вдвое быстрее остальных сегментов.

Если говорить о маркетплейсах, Wildberries и Ozon на двоих сгенерировали 62% всей выручки топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов за 2025 год. В начале 2026 года Ozon обогнал Wildberries по числу пунктов выдачи заказов (у Ozon их 91,9 тыс., у Wildberries — 91,7 тыс.).

Интернет исследование онлайн-торговля ГК «Родная речь»
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