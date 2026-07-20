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20.07.2026 в 14:25

Россияне пожаловались на сбои в работе App Store

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к магазину приложений

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе магазина приложений App Store. Накануне было зафиксировано 399 жалоб, сегодня — уже 391. Таковы данные сервиса «Сбой.РФ».

Больше всего жалоб в работе App Store зафиксировано в Москве (44% от общего числа жалоб), Санкт-Петербурге (11%) и Удмуртии (5%). Также жалобы поступают из Ставропольского края, Чувашии, Новосибирской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей (по 4%).

В Роскомнадзоре сообщили «Коммерсанту, что не ограничивали доступ к App Store в РФ.

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