Россияне пожаловались на сбои в работе App Store

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе магазина приложений App Store. Накануне было зафиксировано 399 жалоб, сегодня — уже 391. Таковы данные сервиса «Сбой.РФ».

Больше всего жалоб в работе App Store зафиксировано в Москве (44% от общего числа жалоб), Санкт-Петербурге (11%) и Удмуртии (5%). Также жалобы поступают из Ставропольского края, Чувашии, Новосибирской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей (по 4%).

В Роскомнадзоре сообщили «Коммерсанту, что не ограничивали доступ к App Store в РФ.