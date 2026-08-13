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13.08.2026 в 17:53

В России увеличился рост продаж новых гибридных автомобилей

Показатель вырос на 112%, достигнув отметки в 14,1 тыс. единиц

Продажи новых гибридных автомобилей в России в июле 2026 года выросли на 112% год к году и достигли 14,1 тыс. единиц. По сравнению с июнем продажи увеличились на 48%, сообщили ТАСС в «Газпромбанк автолизинге».

Доля всех подзаряжаемых автомобилей на российском рынке в июле достигла 11,7%. За год показатель увеличился на 6 п.п., за месяц — почти на 3 п.п.

Самой продаваемой гибридной моделью в июле стал кроссовер Geely EX5 — было реализовано 2,6 тыс. автомобилей. На втором месте оказался Evolute I-Space с результатом 1,5 тыс. машин. Далее следуют Voyah Free (767 ед.), Toyota Camry (697 ед.) и Exeed Exlantix ET (676 ед.). В топ-10 также вошли GAC S7 (583 ед.), Audi Q5 (433 ед.), Zeekr 9X (397), Li Xiang L7 (313 ед.) и Umo 5 (304 ед.).

По словам руководителя по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александра Корнева, одной из причин резкого роста спроса стали проблемы с бензином. Покупатели стремились сохранить мобильность и одновременно сократить число поездок на заправки. Гибридные автомобили оказались востребованы благодаря запасу хода, который у некоторых моделей приближается к тысяче километров.

При этом эксперт убежден, что наиболее активная фаза роста российского рынка гибридных автомобилей, вероятно, уже завершилась.

Авто Потребрынок гибридный автомобиль рынок автомобилей
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