Россияне назвали главной задачей PR-специалистов управление репутацией брендов

Ко Дню пиарщика, который отмечается 28 июля, медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди интернет-пользователей, чтобы выяснить, как россияне воспринимают профессию PR-специалиста. Более половины респондентов (52%) считают, что основная задача таких специалистов — помогать брендам и людям выстраивать репутацию. Еще 36% опрошенных назвали представителей профессии мастерами «правильной картинки» и красивых текстов, 7% — видят их переводчиками с бизнес‑языка на «человеческий». Лишь 5% ассоциируют пиарщиков прежде всего с урегулированием кризисных ситуаций. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

В повседневной жизни работа специалистов по коммуникациям часто остается незаметной для аудитории. Так, 33% участников исследования признались, что не видят разницы между пиарщиками, маркетологами и специалистами по рекламе, считая их частью одной сферы. Еще 17% полагают, что хороший PR незаметен, а 7% отметили, что именно пиарщики помогают любимым брендам выстраивать общение с аудиторией. При этом 43% респондентов воспринимают любую новость в СМИ как элемент чьей-либо PR-кампании.

Отвечая на вопрос о профессиональной подготовке, 36% опрошенных заявили, что пиарщику необходимо профильное высшее образование. Еще 23% считают оптимальным сочетание гуманитарного образования и практического опыта. При этом 28% уверены, что в профессию можно прийти без специализированного диплома при наличии необходимых навыков и опыта, а 13% полагают, что для успешной карьеры достаточно курсов, стажировок и самообразования.

Исследование также показало отношение россиян к современным тенденциям в сфере коммуникаций. Более половины участников опроса (54%) считают, что PR-специалисты должны активно использовать искусственный интеллект и цифровые инструменты для аналитики, подготовки текстов, создания визуального контента и мониторинга информационного поля. Еще 18% назвали главным трендом повышение прозрачности и доверия в коммуникациях, 16% ожидают дальнейшего усиления роли социальных сетей, блогеров и видеоконтента, а 12% отмечают переход от громких имиджевых кампаний к более долгосрочным и содержательным коммуникационным стратегиям.

Среди наиболее важных качеств PR-специалиста респонденты чаще всего называли аналитические способности (14%), грамотную речь (13%), коммуникабельность (13%), стратегическое мышление (11%) и широкий круг профессиональных контактов (9%). Стрессоустойчивость, многозадачность, умение договариваться и оперативность набрали по 8% голосов. Эмпатию важным качеством считают 5% участников опроса, а навыки антикризисного управления — 3%.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 17 июля 2026 года. В исследовании приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.