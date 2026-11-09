59% россиян убеждены в надежности отечественных банков

За 20 лет число россиян, убежденных в надежности отечественных банков, выросла с 31% до 59%. Количество несогласных с тем, что крупные российские банки достаточно надежны, и им можно доверить свои деньги, сократилось с 55% до 33%. Таковы данные исследования ВЦИОМ.

Число респондентов, которые хорошо разбираются в российских банках и их услугах, увеличилось с 19% до 51%. Количество опрошенных, которые не очень хорошо разбираются в этом вопросе, снизилось с 76% до 38%.

Чаще о надежности российских банков заявляют представители поколения цифры (люди, рожденные в 2001 году и позднее; 79%) и респонденты с хорошим материальным положением (74%). Чаще о том, что хорошо разбираются в российских банках и их услугах, говорят младшие миллениалы (рожденные с 1992 по 2000 год; 74%) и люди с хорошим материальным положением (62%).

За последние три года отношение 42% интервьюируемых к банкам не изменилось: они доверяли и продолжают им доверять. 29% стали меньше доверять кредитным организациям, 16% как не доверяли так и продолжают не доверять, 4% начали доверять больше.

Чаще всего опрошенные пользуются услугами «Сбера» (79% от числа тех, кто пользуется услугами банков), ВТБ (27%), «Т-Банка» (27%), «Альфа-Банка» (20%), «Совкомбанка» (5%), «Россельхоза» (4%), «Газпромбанка» (4%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.