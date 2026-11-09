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09.11.2026 в 14:10

Только 15% покупателей увеличивают расходы из-за ноябрьских распродаж

65% считают подходящими для распродаж одежду, обувь и аксессуары

Ноябрьские распродажи чаще приводят к перераспределению потребительских расходов, чем к их увеличению. 15% российских покупателей тратят благодаря скидкам больше обычного, 58% переносят запланированные покупки, сокращают расходы на другие товары или вынуждены экономить после распродаж. Таковы данные исследования Media Instinct Group и Profi Online Research. Отчет есть в распоряжении Sostav.

У 28% респондентов сумма трат почти не меняется: они переносят будущие покупки на ноябрь. 17% выбирают более дорогой товар, сокращая другие расходы. 13% после распродаж экономят и откладывают покупки.

Анастасия Назарова, управляющий директор Commeta (партнер Media Instinct Group):

К ноябрьским распродажам в e-commerce покупатели подходят рационально, и это — на фоне доминирования маркетплейсов и проникновения умного ИИ-шопинга. Покупатели стали более избирательными из-за инфляции, а конкуренция за их внимание сместилась с размера скидки на удобство и экономию времени.

65% опрошенных считают подходящими для ноябрьских распродаж одежду, обувь и аксессуары, 61% — электронику и бытовую технику, 58% — косметику, 58% — товары для дома, 57% — продукты повседневного спроса, 53% — детские товары, 46% — путешествия, 44% — онлайн-обучение, подписки и цифровые услуги.

Среди опрошенных до 29 лет ноябрь считают подходящим временем для покупки путешествий 51%, цифровых услуг — 50%. В группе 50−60 лет оба показателя составляют 34%.

Для 38% интервьюируемых решающим фактором покупки стала цена, для 28% — кешбэк, бонусы или подарок, для 24% — опасение, что позднее товар подорожает. 20% воспользовались распродажей, чтобы приобрести товар более высокого класса.

Эксперты стратегического подразделения Media Instinct Prime:

В период распродаж ценовая конкуренция усиливается, но одной скидки недостаточно, чтобы покупатель выбрал конкретный бренд. Когда предложения похожи по выгоде, значение приобретают знание бренда и доверие к нему. Поэтому сильный бренд помогает не только поддерживать спрос вне акций, но и конкурировать за покупателя в сезон распродаж.

В опросе участвовали 2 тыс. россиян.

Распродажи исследование Траты
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