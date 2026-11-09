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09.11.2026 в 05:30

Рекламодатели наращивают инвестиции в СМС

На фоне ограничений мессенджеров бизнес возвращается к мобильным рассылкам

Рекламные бюджеты постепенно возвращаются в СМС: операторы связи фиксируют рост интереса бизнеса к таргетированным рассылкам. Так, за три квартала 2026 года объем СМС-продвижения увеличился на 15−20%, до 20−25 млрд руб., а к концу года показатель может вырасти до 28−33 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Наиболее заметную динамику демонстрирует T2: за девять месяцев инвестиции рекламодателей в СМС-таргетирование увеличились на 74%. С марта по октябрь число новых клиентов направления росло на 47% быстрее, чем в предыдущий сопоставимый период. Особенно активно подключается микробизнес: в третьем квартале его вложения в СМС-продвижение в среднем прибавляли по 89% ежемесячно.

В МТС AdTech рост инвестиций за три квартала оценили в 22% год к году. «Вымпелком» также отмечает увеличение активности малого и среднего бизнеса.

При этом рынок меняется не только количественно, но и качественно. «МегаФон» фиксирует сокращение общего объема СМС-рекламы, однако сегмент таргетированных рассылок за три квартала вырос на 72,5%. Вместо массовых сообщений операторы предлагают рекламодателям точечное взаимодействие с аудиториями, отобранными по определенным параметрам. Такой подход позволяет бизнесу отказаться от неэффективных охватов в пользу более адресных коммуникаций.

Одним из драйверов роста стали ограничения работы мессенджеров и перебои с мобильным интернетом. При этом эксперты объясняют рост не только ситуативным спросом. В деньгах рынок растет также за счет повышения тарифов, удорожания межоператорских отправок и перехода к кампаниям по более дорогим целевым аудиториям.

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