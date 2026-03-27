27.03.2026 в 10:41

Импорт европейской парфюмерии в Россию достиг максимума с 2007 года

Лидерами поставок стали Италия, Франция и Испания

В январе 2026 года российские компании увеличили импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до 44,3 млн евро, что на 5,7% выше показателя аналогичного периода 2025 года (41,9 млн евро). Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на статистику Евростата.

Сумма закупок стала максимальной для января с 2007 года, когда импорт достигал 47 млн евро, отмечает новостное агентство.

Лидерами по объему поставок среди стран ЕС стали Италия с 20,9 млн евро, Франция — 11,3 млн евро, а также Испания — 3,3 млн евро. Страны обеспечили основную часть импорта парфюмерии в Россию в начале года.

Ранее «Ведомости» подсчитали, что общий оборот рынка косметики и парфюмерии в России по итогам 2025 года достиг 1,2−1,3 трлн руб. В денежном выражении он увеличился примерно на 7−15%.

