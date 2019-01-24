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24.01.2019 в 15:00

Российский рынок маркетинговых исследований не заметил кризис

Ассоциация ОИРОМ подвела итоги 2018 года

Depositphotos

В конце декабря 2018 года ассоциация ОИРОМ оценила объем рынка маркетинговых исследований. По словам Евгения Попова, Исполнительного секретаря ОИРОМ и генерального директора Kantar TNS в 2018 году зафиксирован рост рынка на шесть процентов в рублевом исчислении.

На приведенном выше графике мы объединили оценку ОИРОМ за 2018 год и архивные данные индустриального опроса, выполненного самими исследовательскими компаниями в рамках проекта РИН (Российская исследовательская неделя).

Хотя темпы роста в 2018 году ниже, чем год назад, в ОИРОМ довольны итогами. «Мы считаем, что рынок демонстрирует органический рост», — говорит Попов. Структура исследовательской отрасли такова, что ее динамика, во многом, определяется небольшим числом крупных компаний, поэтому общий рост не может быть слишком большим, хотя бы, из-за величины базы. По той же причине, средние по размеру компании растут чуть быстрее рынка в целом. Кроме того, есть еще и другой быстро растущий сектор — DIY.

Сегодня многие компании-производители выполняют исследования своего рынка собственными силами, привлекая профессиональные агентства лишь для специфических задач. И этот сектор тоже растет достаточно быстро. Попов затруднился назвать точную цифру, поскольку объем сектора DIY не входит в оценку рынка по версии ОИРОМ, но, по его мнению, речь может идти о десятках процентов.

Наблюдаемый уже третий год подряд повышательный тренд развития рынка маркетинговых исследований имеет и другой — и весьма положительный — аспект. Он свидетельствует о том, что отрасль преодолела кризис 2014−15 гг. Более того, речь может идти не только об одной относительно небольшой индустрии маркетинговых исследований, но и о состоянии отраслей-заказчиков. Как видно из приведенной ниже диаграммы, уже в 2017 году наблюдался уверенный рост объема заказов российских компаний. По-видимому, этот тренд сохранился и в 2018 году.

Кто заказывает маркетинговые исследования

Источник: Отчет РИН «Состояние рынка маркетинговых исследований в 2018 году»
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