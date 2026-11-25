Глобальные расходы брендов на работу с авторами контента в 2026 году достигнут $116 млрд. По прогнозу исследовательской компании Madison & Wall, до 2030 года этот сегмент будет расти в среднем на 12% ежегодно — вдвое быстрее всего рекламного рынка, для которого ожидаемый темп роста составляет 6%. Об этом пишет Digiday.



По оценке аналитиков, в 2025 году расходы на инфлюенс-маркетинг составляли $101 млрд. К 2030 году объем рынка может увеличиться до $178 млрд. При этом речь идет именно о средствах рекламодателей, направляемых на работу с авторами, агентствами, платформами и продвижение контента, а не обо всех доходах создателей контента.

Основная часть расходов — $52 млрд (44%) — приходится на платное продвижение публикаций авторов. Еще $33 млрд (28%) занимают рекламные публикации и сотрудничество с представителями брендов, а 12% — создание рекламных материалов с участием блогеров.

Бренды все чаще привлекают авторов не только ради доступа к их аудитории, но и для создания материалов, которые можно использовать в разных рекламных каналах. Это позволяет быстрее обновлять рекламу и проверять разные варианты сообщений.

Рост рынка повышает спрос на агентства и специальные платформы, которые помогают находить авторов, организовывать сотрудничество, контролировать качество материалов и решать вопросы выплат и прав на контент.

При этом новые расходы часто формируются за счет сокращения бюджетов на телевидение, интернет-рекламу и традиционное производство роликов. Например, Unilever сократила расходы на ТВ-рекламу в Британии более чем наполовину. При этом компания активно развивает работу с инфлюенсерами.