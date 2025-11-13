Роскачество рекомендовало не говорить о личном рядом с умными колонками

Чтобы сохранить конфиденциальность, необходимо воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Роскачества.

Руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко отметил, что умные колонки постоянно анализируют звуки вокруг, и любая речь может использоваться для формирования профиля пользователя — его интересов и привычек.

В ведомстве советуют выключать микрофон, если устройство не используется, и проверять разрешения всех гаджетов умного дома. Аналогично рекомендуется закрывать камеры ноутбуков шторками для защиты от взлома.

При этом эксперты пояснили, что умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, но не записывает и передает разговоры на постоянной основе. Устройство ожидает специальное слово-активатор

Напомним, 54% опрошенных россиян заявили, что используют умные колонки в образовательных целях: для поиска ответов на вопросы, прослушивания лекций и подкастов. Еще 50% ответили, что такие технологии помогают им удовлетворять информационные цели, например, узнать погоду и слушать новости.